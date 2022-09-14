Вратарь «Спартака» эмоционально отреагировал на ошибку своего защитника, приведшую к голу

Голкипер «Спартака» Алексей Красиков эмоционально отреагировал на третий гол «Автомобилиста» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Страж ворот москвичей остался крайне недоволен действиями своего защитника Захара Арзамасцева.
На 50-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу екатеринбургской команды игроки «Спартака» выиграли вбрасывание в своей зоне. Арзамасцев поехал через пятачок с шайбой, и нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов отобрал её и бросил — 3:1. Красиков вскочил, посмотрел на защитника и вскинул клюшку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).
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