Главный тренер «Автомобилиста» высказался о победе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1).
«Перетерпели начало матча, немного тяжело входили в игру, здорово, что выстояли этот момент. Хорошо, что реализовали большинство, воспользовались ошибками соперника и забили хорошие голы. Тяжёлая серия, за десять дней пять матчей. Идём дальше, каждый матч будет тяжелее.
Провальный старт матча? Немного стали больше работать, в начале встречи не было контроля шайбы, соперник здорово двигался, где-то мы в начале не успевали. Потом появился контроль шайбы, игра перешла в другое русло.
Разница между матчем дома и на выезде? Понятно, что дома и стены помогают. Не могу сказать, что у нас были плохие встречи на выезде, пусть и не было результата. В Челябинске собственные ошибки привели к поражению, а в Нижнем Новгороде имели по четыре выхода «2 в 1» и «1 в 0», могли закончить матч с положительным результатом.
Есть ли отдельная мотивация на встречу с бывшим клубом — «Сибирью»? Это лидер КХЛ, и это главная мотивация сейчас — что мы играем с лидером», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 14 сентября 2022
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