Радулов дважды грязно сыграл против игроков «Торпедо». Судьи один раз его «простили»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижегородское «Торпедо». К середине второго периода счёт равный — 1:1.
Нападающий казанцев Александр Радулов отметился несколькими грязными поступками в ходе первого игрового отрезка. Сначала опытный форвард, во время паузы отправляясь к скамейке, на глазах судьи клюшкой ударил 20-летнего защитника «Торпедо» Максима Федотова. Арбитр решил, что этот поступок не заслуживает штрафа.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Под занавес периода после атаки казанцев шайбу зафиксировал вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров. Радулов сначала активно пытался достать её уже после остановки игры, а после грубо толкнул форварда нижегородцев Василия Атанасова и схватился за него, пытаясь затеять драку. Хоккеист «Торпедо» не ответил, Радулова удалили на две минуты за грубость.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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