Знарок о Радулове в игре с «Торпедо»: нормальное поведение человека, он хотел выиграть

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал грязную игру своего подопечного Александра Радулова в матче с «Торпедо». Игрок казанского клуба дважды изподтишка наносил удары по молодым игрокам нижегородцев.

«Это хоккей и нормальное поведение человека, который хочет выиграть.

Почему «Торпедо» бежало быстрее «Ак Барса»? Это хорошая молодая команда, они бегут. Сейчас все бегут, все команды. Там помоложе ребята. Наверное, грамотно играть нужно было просто.

Как мне качество игры «Ак Барса» в целом? Нет, пока ещё не то, потому что надо перетерпеть это всё», — цитирует слова главного тренера официальный сайт клуба.

Напомним, в прошедшем матче нападающий казанцев Александр Радулов отметился несколькими грязными поступками. Сначала опытный форвард на глазах судьи клюшкой ударил 20-летнего защитника «Торпедо» Максима Федотова, арбитры этот эпизод проигнорировали. Затем Александр развязал потасовку у ворот нижегородцев и получил две минуты за грубость.

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