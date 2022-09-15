Форвард «Магнитки» Коробкин отдал роскошный голевой пас в первом для себя матче сезона
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В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. На восьмой минуте игры счёт открыл Филипп Майе после великолепной передачи Егора Коробкина.
Отметим, что для 24-летнего нападающего этот матч стал дебютным в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Егор Коробкин в сезоне-2021/2022, выступая за магнитогорский «Металлург», набрал четыре очка (2+2) за 22 матча регулярного чемпионата. В плей-офф он провёл 15 матчей, в которых набрал три очка, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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