Вратарь «Металлурга» Паскуале совершил сумасшедший сейв в матче с «Амуром»

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». После второго периода счёт 2-0 в пользу гостей.

На последней минуте второго периода вратарь «Металлурга» Эдди Паскуале совершил умопомрачительный сейв, который наверняка войдет в число претендентов на лучшее спасение сезона. Нападающий «Амура» Евгений Оксентюк казалось бы наверняка бросал в уже пустые ворота, но магнитогорский страж в падении ловушкой сумел поймать «мёртвую» шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 17 сентября команды проведут между собой ответный матч на «Платинум-Арене», начало встречи в 10-00 мск.