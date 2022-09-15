Радулов оштрафован за толчок клюшкой в матче с «Торпедо»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды прошедших 14 сентября матчей Фонбет Чемпионата КХЛ и принял решение наложить на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова наказание по п.1.12. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой) и подвергнуть денежному штрафу.

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Также на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Егора Коршкова по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Принято решение наложить на защитника «Динамо» Марка Барберио наказание по п.1.12. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Нападающий минского «Динамо» Брэндон Козун дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.