Судья Зайцев: толчок Радулова нельзя было не увидеть! Это позорище

Известный в прошлом судья, главный арбитр Ночной хоккейной лиги Александр Зайцев прокомментировал момент с толчком клюшкой Александра Радулова игрока «Торпедо» Максима Федотова.

«Это хамский и пижонский момент, который не увидели судьи, что странно, ведь арбитры были опытные. Странно очень, если честно. Тут можно дать и две, и десять, а можно и 5+20. Наоборот, так даже лучше будет – дать 5+20. Судьи одновременно закрыли уши. Я думаю, что команда «Торпедо» наверняка крикнула по этому моменту, и судьи должны были переговорить друг с другом по этому моменту. Если честно, мне этот вопрос непонятен. Это простой момент, нельзя такое не увидеть, тем более в средней зоне. Позорище!



Не знаю, подавало ли претензии к судейству «Торпедо». Вообще, у нас есть судейский комитет, который рассматривает ошибки арбитров. Недавно в ВХЛ был эпизод с молодым арбитром Мочаловым в Ангарске, когда прямо перед ним человека ударили в голову, после чего началась атака в обратную сторону. А он даже не остановился и не посмотрел. Наоборот, поехал за атакой, в то время как человек лежал на льду.



Сейчас ситуация такая, что у нас много судей, которые уехали за границу, и сейчас лига затыкает дыры. Но, если честно, действиями Бондаря и Кулакова я удивлён. Удивлён! Не знаю, какие меры примут в лиге, но я думаю, что это просто так не пройдёт. «Торпедо», думаю, тоже попросит рассмотреть этот момент. Я не понимаю эти удары исподтишка. Когда я судил, то никогда их не прощал и наказывал игроков за это по максимуму. А тут даже двух минут не дали. Позорище!» — цитирует арбитра AllHockey.ru.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».