«Оставалось только ловить в тигрином прыжке». Паскуале — о сейве в игре с «Амуром»

Голкипер «Металлурга» Эдди Паскуале прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Это большая победа! У нас так складывалось в начале сезона, что по ходу матчей мы владели хорошим преимуществом, но затем позволяли сопернику сравнять в третьем периоде и упускали победы. Поэтому сегодня – очень важная победа, мы смогли это переломить. Забрали два полноценных очка в очень непростом матче. Здорово!
Мой сейв? Немного удачи, конечно. Но в такой ситуации больше не остаётся ничего делать – только ловить в таком тигрином прыжке, иначе никак. Рад, что получилось.
Первый шат-аут за «Металлург»? Здорово отыграть на ноль, конечно, но это заслуга всей команды. Парни ловили шайбы на себя, блокировали броски. Мы сегодня командно здорово сыграли в обороне», – цитирует Паскуале официальный сайт КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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