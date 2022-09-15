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«Не надо хейта, каждый всё понимает и так». Амиров — о турнирном положении «Салавата»

«Не надо хейта, каждый всё понимает и так». Амиров — о турнирном положении «Салавата»
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Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал неудачный старт клуба в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В такие моменты особенно важна поддержка, не надо хейта, в команде каждый всё понимает и так. Верю, что всё скоро наладится, и вы верьте. Поддерживаем «Салават», — написал Амиров в одной из своих соцсетей.

В настоящий момент подопечные Виктора Козлова занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после шести матчей. «Салават» обыграл минское «Динамо» (4:2) и «Трактор» (3:2), а также уступив СКА (2:3, ОТ), «Витязю» (2:3), «Спартаку» (1:3) и «Адмиралу» (0:2).

В следующем матче уфимцы сыграют в гостях с «Адмиралом» во второй раз за два дня (17 сентября, 10:00 мск).

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