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На 85-м году жизни умер легендарный хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Кочкин

На 85-м году жизни умер легендарный хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Кочкин
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Уфимский «Салават Юлаев» сообщил о смерти бывшего хоккеиста клуба Александра Кочкина.

«На 85-м году жизни не стало легендарного хоккеиста «Салавата Юлаева» Александра Кочкина. Наш клуб выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Васильевича, это большая утрата для нашей хоккейной семьи.

Александр Кочкин навсегда вписал своё имя в историю уфимского клуба. Он стал автором первой заброшенной шайбы «Салавата Юлаева» в официальных матчах чемпионата СССР на льду уфимского дворца спорта. Исторический гол Александр Васильевич забросил в ворота усть-каменогорского «Торпедо» 20 ноября 1967 года.

18 сентября в 12:30 состоится прощание с Александром Васильевичем в зале «Вознесение» по адресу: улица Цветочная, 2/3», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

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