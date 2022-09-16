На 85-м году жизни умер легендарный хоккеист «Салавата Юлаева» Александр Кочкин

Уфимский «Салават Юлаев» сообщил о смерти бывшего хоккеиста клуба Александра Кочкина.

«На 85-м году жизни не стало легендарного хоккеиста «Салавата Юлаева» Александра Кочкина. Наш клуб выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Васильевича, это большая утрата для нашей хоккейной семьи.

Александр Кочкин навсегда вписал своё имя в историю уфимского клуба. Он стал автором первой заброшенной шайбы «Салавата Юлаева» в официальных матчах чемпионата СССР на льду уфимского дворца спорта. Исторический гол Александр Васильевич забросил в ворота усть-каменогорского «Торпедо» 20 ноября 1967 года.



18 сентября в 12:30 состоится прощание с Александром Васильевичем в зале «Вознесение» по адресу: улица Цветочная, 2/3», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.