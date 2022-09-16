Японский легионер «Торпедо»: Радулов очень жёсткий игрок, хочется быть как он

Японский легионер нижегородского «Торпедо» Ю Сато рассказал о том, как оказался в России? и поделился эмоциями от игры против Александра Радулова.

«Сыграть в КХЛ было моей мечтой. Я начинал в школе «Крыльев Советов», много лет жил в России. Спасибо Игорю Николаевичу Ларионову за то, что он дал мне этот шанс. Буду доказывать, что могу играть в этой лиге и дальше.

Матч с «Ак Барсом»? Я никогда не забуду этот день. Пока это самый сильный соперник, против которого я играл. Смотрите, сколько больших имён — Радулов, Вадим Шипачёв, Слава Войнов, Дмитрий Воронков… Я когда был помоложе, то ходил на «ВТБ-Арену», болел за сборную России, смотрел за тем же Шипачёвым. Обожаю смотреть хайлайты Радулова в интернете, а тут они все играли против меня. Я получил большое удовольствие.

Было круто. Радулов в одном моменте меня сильно толкнул перед воротами, но я не стал отвечать, очень он жёсткий игрок. Хочется быть как он. Буду помогать команде дальше, чтобы оставаться в составе.

Как я стал хоккеистом? У меня отец — тренер команды в Японии. Я начинал у него, играл до 10 лет. А потом Василий Первухин, бывший игрок сборной СССР, который много лет тренировал в Японии, увидел меня и забрал в Россию. Отец был большим фанатом Игоря Ларионова и всей первой тройки сборной СССР с Владимиром Крутовым и Сергеем Макаровым. Он сказал мне: «Езжай в Россию, чтобы развиваться». Всё же в Японии хоккей не очень популярен.

Я не знал ни слова по-русски, и, конечно, поначалу было тяжело адаптироваться. Но я хотел стать профессиональным хоккеистом, играть в КХЛ. У меня была цель, и я делал всё, чтобы стать лучше каждый день. Сейчас цель другая — закрепиться в КХЛ и стать лучшим», — цитирует японца «РИА Новости».

Напомним, «Торпедо» подписало с Сато контракт в это межсезонье. Он стал первым японским хоккеистом в истории КХЛ.