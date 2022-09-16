Словацкий вратарь Адам Гуска присоединился к «Торпедо»

Словацкий голкипер Адам Гуска, подписавший ранее контракт с ХК «Торпедо», присоединился к команде, сообщает официальный сайт нижегородской команды.
«Я знаю, что КХЛ – одна из лучших лиг в мире. Я счастлив оказаться здесь, познакомиться с партнёрами по команде и с нетерпением жду своих первых матчей. Я ждал оформления визы, этот процесс неизбежно занимает определённое количество времени, но сейчас счастлив, что всё позади и я здесь, вместе с командой.
У нас по-настоящему легендарный тренерский штаб, и наличие в нём Николая Хабибуллина было одним из важнейших факторов, в связи с которыми я хотел оказаться в «Торпедо», его имя известно всему хоккейному миру, и я считаю большой удачей возможность перенять опыт у такого тренера вратарей. Перед приездом я изучал информацию о Нижнем Новгороде, знаю, что он входит в пятёрку крупнейших городов России. Я посмотрел виды города, изучил хоккеистов, которые раннее выступали за «Торпедо». Я только что приехал, и для меня здесь всё по-новому, поэтому пока сложно сказать, когда придёт время моего дебюта, конечно, буду ждать, когда тренеры решат, что я готов. Я счастлив быть здесь и желаю нам всем отличного сезона», — заявил Гуска в интервью клубному сайту.
Отметим, что Адам тренируется с командой перед матчем со «Спартаком», который пройдёт сегодня, 16 сентября, в Москве на арене «Мегаспорт». Начало — в 19:30 мск.
Ранее в НХЛ Гуска провёл один матч за «Нью-Йорк Рейнджерс», а также 79 игр за фарм-клуб «рейнджеров» — «Хартфорд Вулф Пэк».
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