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Словацкий экс-голкипер «Рейнджерс» подписал контракт с «Торпедо»

Словацкий экс-голкипер «Рейнджерс» подписал контракт с «Торпедо»
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Словацкий голкипер Адам Гуска подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок соглашения с 25-летним вратарём — один год.

«Адам — габаритный и достаточно молодой по вратарским меркам игрок. За счёт габаритов, хорошей подвижности и грамотной позиционной игры он уверенно смотрится в воротах. Адам — талантливый вратарь, но ему тяжело было получить свой шанс закрепиться в НХЛ, где над ним в системе находились обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестёркин и Александр Георгиев, но, несмотря на свою молодость, Адам провёл уже три полных сезона в АХЛ и выступал за свою сборную на двух чемпионатах мира.

Сейчас он готов к новому вызову в «Торпедо», где ему предстоит побороться за роль «первого номера» команды. Мы верим, что при должной работе он способен стать основным вратарём не только «здесь и сейчас». Отмечу, что на Адама претендовали несколько клубов КХЛ, и мы рады, что игрок сделал выбор в пользу «Торпедо». Права на него как минимум ещё три года будут принадлежать нашему клубу. Мы расцениваем это подписание ещё и как один из элементов нашей долгосрочной стратегии», — заявил генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Ранее Гуска выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету одна встреча за основную команду «рейнджеров». Также он играл за фарм-клуб в АХЛ — «Хартфорд Вулф Пэк».

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