Нападающий «Авангарда» Якупов остался вне заявки на матч с «Барысом»

Стал известен состав омского «Авангарда» на сегодняшний матч с казахстанским «Барысом». Начало матча – в 16:30 мск.

Отметим, что нападающий «Авангарда» Наиль Якупов не попал в заявку на матч. Во вчерашней встрече с «Барысом» 28-летний форвард провёл на льду 11 минут, заработав коэффициент полезности «-2».

Во второй паре защитников сыграет 17-летний Михаил Гуляев.

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

После вчерашнего матча Якупов вышел на первое место с конца в лиге по показателю полезности («-8»). На его счету две заброшенные шайбы в текущем сезоне. Следом идут несколько хоккеистов с показателем полезности «-6».



Всего Якупов провёл в Континентальной хоккейной лиге 228 матчей за «Нефтехимик», СКА, «Амур» и «Авангард», набрав 127 (65+62) очков при показателе полезности «+27».



«Авангард» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ, не набрав очков за шесть встреч.