Нападающий «Авангарда» Якупов остался вне заявки на матч с «Барысом»

Стал известен состав омского «Авангарда» на сегодняшний матч с казахстанским «Барысом». Начало матча – в 16:30 мск.
Отметим, что нападающий «Авангарда» Наиль Якупов не попал в заявку на матч. Во вчерашней встрече с «Барысом» 28-летний форвард провёл на льду 11 минут, заработав коэффициент полезности «-2».
Во второй паре защитников сыграет 17-летний Михаил Гуляев.
Фото: телеграм-канал «Авангарда»
После вчерашнего матча Якупов вышел на первое место с конца в лиге по показателю полезности («-8»). На его счету две заброшенные шайбы в текущем сезоне. Следом идут несколько хоккеистов с показателем полезности «-6».
Всего Якупов провёл в Континентальной хоккейной лиге 228 матчей за «Нефтехимик», СКА, «Амур» и «Авангард», набрав 127 (65+62) очков при показателе полезности «+27».
«Авангард» в настоящий момент занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ, не набрав очков за шесть встреч.
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