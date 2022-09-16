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Чешский экс-вратарь «Авангарда» выступил с защитой иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ

Чешский экс-вратарь «Авангарда» выступил с защитой иностранных хоккеистов, играющих в КХЛ
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Чешский бывший голкипер «Авангарда» и «Северстали» Доминик Фурх, ныне выступающий за шведский «Фарьестад», высказал мнение об игроках, выступающих в КХЛ.

«Правда ли, что, несмотря на ситуацию на Украине, я ненадолго подумывал о возвращении в КХЛ, где работал в прошлом? Это правда. Я получил несколько предложений от КХЛ, и одно из них было чрезвычайно выгодным. Не буду скрывать, что думал об этом какое-то время. В конце концов, однако, я отказался. Я сказал себе, что в это время мне не нужно ехать в Россию.

Понимаю ли хоккеистов, которые и сегодня соглашаются с российским предложениям? Я считаю, что в подобном случае каждый решает сам для себя. У кого-то нет проблем с игрой в России, у кого-то есть. Это жизнь каждого, поэтому пусть они сами выбирают. Сейчас есть много людей, которые любят советовать и критиковать спортсменов. Однако, на мой взгляд, дело каждого, в каком направлении он намерен двигаться в своей карьере», — приводит слова Фурха sport.cz.

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