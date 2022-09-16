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Новый наставник «Виннипега» лишил Уилера капитанской нашивки. Форвард носил её восемь лет

Новый наставник «Виннипега» лишил Уилера капитанской нашивки. Форвард носил её восемь лет
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Новый главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс лишил капитанской нашивки 36-летнего нападающего Блейка Уилера, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон-2022/2023 «Виннипег» проведёт без официального капитана.

Отметим, что Уилер останется в клубе. Опытный нападающий носил капитанскую нашивку восемь лет — с 2014 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 43 результативных передачи, суммарно набрав 60 очков.

Напомним, ранее после завершения сезона-2021/2022 появились слухи, что в раздевалке «Джетс» царит не лучшая атмосфера.

Отметим, что в мае 2022 года 67-летний Боунесс покинул пост главного тренера «Даллас Старз». Он стал исполняющим обязанности главного тренера «звёзд» по ходу сезона-2019/2020, выйдя с командой в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

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