«Автомобилист» уверенно обыграл «Сибирь» в матче лидеров Восточной конференции

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

На первой минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка вывел екатеринбургскую команду вперёд. На седьмой минуте Вячеслав Литовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Стефан Да Коста во второй раз поразил ворота новосибирцев. На 35-й минуте Олег Ли забросил третью шайбу, отличившись в большинстве. На 50-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, однако через две минуты Кёртис Валк с паса Ли вернул комфортное преимущество хозяевам. Точку во встрече поставил Данил Романцев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 18 сентября.