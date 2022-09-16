Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» уверенно обыграл «Сибирь» в матче лидеров Восточной конференции

«Автомобилист» уверенно обыграл «Сибирь» в матче лидеров Восточной конференции
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Мэйсек (Валк) – 00:25 (5x5)   1:1 Литовченко (Основин, Чайковски) – 06:24 (5x4)   2:1 Да Коста (Мэйсек, Валк) – 24:12 (5x4)   3:1 Ли (Голышев, Гуркин) – 34:50 (5x4)   3:2 Основин (Чайковски, Шенфельд) – 49:25 (5x4)   4:2 Валк (Ли) – 51:53 (5x5)   5:2 Романцев (Эберт) – 58:10 (en)

На первой минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка вывел екатеринбургскую команду вперёд. На седьмой минуте Вячеслав Литовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Стефан Да Коста во второй раз поразил ворота новосибирцев. На 35-й минуте Олег Ли забросил третью шайбу, отличившись в большинстве. На 50-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, однако через две минуты Кёртис Валк с паса Ли вернул комфортное преимущество хозяевам. Точку во встрече поставил Данил Романцев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 18 сентября.

Новость по теме
«Автомобилист» нанёс «Спартаку» второе поражение в сезоне, Широков оформил хет-трик
Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022