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Гол Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу в матче с минским «Динамо»

Гол Радулова в овертайме принёс «Ак Барсу» победу в матче с минским «Динамо»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой казанцев в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Меркли (Шинкевич, Лалонд) – 04:00 (4x4)   1:1 Галимов (Семёнов, Хафизуллин) – 25:23 (4x5)   1:2 Петров (Семёнов) – 35:17 (4x5)   2:2 Барберио (Пинчук) – 37:55 (5x5)   2:3 А. Радулов (Зарипов) – 62:38 (4x3)

На пятой минуте Ник Меркли вывел минчан вперёд. На 26-й минуте Артём Галимов после передачи с разворота от Кирилла Семёнова в меньшинстве сравнял счёт. На 36-й минуте Кирилл Семёнов при игре «четыре на пять» убежал в контратаку и вывел пасом Кирилла Петрова «один на один» с Алексеем Колосовым. Форвард оказался точен — 2:1. На 38-й минуте Марк Барберио с передачи Виталия Пинчука сравнял счёт. В овертайме победу казанцам принёс Александр Радулов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 18 сентября в Москве сыграет со «Спартаком». «Динамо» 19 сентября в Минске примет «Северсталь».

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