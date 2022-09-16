Главный тренер «Трактора» высказался о подписании 34-летнего канадского вратаря Хэммонда

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0) поделился мнением о 34-летнем новичке клуба, канадском голкипере Эндрю Хэммонде. Он станет пятым стражем ворот в составе челябинцев на данный момент. Кроме того, наставник «Трактора» рассказал о состоянии 31-летнего шведского защитника Адама Альмквиста.

«Илья Проскуряков своей игрой заслужил выйти с «Авангардом»? Будем думать. Завтра выходной. Есть время всем восстановиться. Посмотрим состояние, тогда примем окончательное решение.



В какой форме Адам Альмквист? Сыграет ли он с «Авангардом»? Да, планируем, что он будет играть. Хотели выпустить сегодня, но дали время на адаптацию.



Что могу сказать о новом вратаре? Искали голкипера хорошего уровня. Надеемся, что приедет, быстро вольётся и начнёт играть», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.