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Главный тренер «Трактора» высказался о подписании 34-летнего канадского вратаря Хэммонда

Главный тренер «Трактора» высказался о подписании 34-летнего канадского вратаря Хэммонда
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0) поделился мнением о 34-летнем новичке клуба, канадском голкипере Эндрю Хэммонде. Он станет пятым стражем ворот в составе челябинцев на данный момент. Кроме того, наставник «Трактора» рассказал о состоянии 31-летнего шведского защитника Адама Альмквиста.

«Илья Проскуряков своей игрой заслужил выйти с «Авангардом»? Будем думать. Завтра выходной. Есть время всем восстановиться. Посмотрим состояние, тогда примем окончательное решение.

В какой форме Адам Альмквист? Сыграет ли он с «Авангардом»? Да, планируем, что он будет играть. Хотели выпустить сегодня, но дали время на адаптацию.

Что могу сказать о новом вратаре? Искали голкипера хорошего уровня. Надеемся, что приедет, быстро вольётся и начнёт играть», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.

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