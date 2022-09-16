Главный тренер «Трактора» высказался о подписании 34-летнего канадского вратаря Хэммонда

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0) поделился мнением о 34-летнем новичке клуба, канадском голкипере Эндрю Хэммонде. Он станет пятым стражем ворот в составе челябинцев на данный момент. Кроме того, наставник «Трактора» рассказал о состоянии 31-летнего шведского защитника Адама Альмквиста.
«Илья Проскуряков своей игрой заслужил выйти с «Авангардом»? Будем думать. Завтра выходной. Есть время всем восстановиться. Посмотрим состояние, тогда примем окончательное решение.
В какой форме Адам Альмквист? Сыграет ли он с «Авангардом»? Да, планируем, что он будет играть. Хотели выпустить сегодня, но дали время на адаптацию.
Что могу сказать о новом вратаре? Искали голкипера хорошего уровня. Надеемся, что приедет, быстро вольётся и начнёт играть», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.
- 16 сентября 2022
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:39
-
20:20
-
20:06
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
18:41
-
18:30
-
17:59
-
17:24
-
16:58
-
16:35
-
15:51
-
15:28
-
15:00
-
14:37
-
14:34
-
13:58
-
13:48
-
13:15
-
13:05
-
12:29
-
12:17