Главный тренер «Трактора» высказался о «сухаре» 35-летнего Ильи Проскурякова

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:0). 35-летний голкипер Илья Проскуряков оформил в ней шат-аут. Для челябинцев эта победа стала лишь третьей в текущем сезоне. Всего «Трактор» провёл семь встреч. Кроме того, это первая «сухая» победа.

«Третий матч подряд в воротах начинает Илья Проскуряков? Проанализировали прошлый матч, узнали состояние Ильи. Он в хорошей форме, поэтому сегодня он играл. Все тренируются, готовятся. Дальше будем смотреть.



То, что сегодня «Трактор» сыграл на ноль, — это заслуга Ильи Проскурякова и спецбригад, которые сумели выстоять при пяти попытках большинства у соперника? Хоккей — командный вид спорта. Здесь важен вклад каждого игрока. Все помогают, друг друга выручают. Илья подчистил наши недочёты. Отмечу всю команду, все ребята старались. Есть моменты, которые нужно улучшать. Мы над этим работаем. Слова благодарности болельщикам за поддержку. Она нам очень важна сейчас», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт челябинцев.