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«Таких денег у него нет». Агент иностранца о том, как клиента вынудили перейти в «Трактор»

«Таких денег у него нет». Агент иностранца о том, как клиента вынудили перейти в «Трактор»
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Известный агент Алёша Пилко, представляющий услуги шведского защитника «Трактора» Адама Альмквиста, поделился подробностями о переходе хоккеиста в новый клуб. Ранее игрок обороны должен был подписать новое соглашение с минским «Динамо», в котором провёл прошлый сезон.

«Мы сели за стол переговоров с «Динамо», которые дали ясно понять свою позицию. Они сказали: «Мы не отпустим его бесплатно. Тогда он должен заплатить нам». А таких денег нет у Адама, это невозможно.

Это была очень сложная ситуация. У Адама было два варианта: не играть в хоккей в течение двух лет или играть в «Тракторе».

Как Альмквист отреагировал на то, что из-за перехода в «Трактор» его не допустят к игре за сборную Швеции? Я не собираюсь комментировать это, потому что, в конце концов, он профессиональный хоккеист», — приводит слова Пилко Sportexpressen.se.

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