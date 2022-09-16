«Трактор» крупно обыграл «Нефтехимик», 35-летний Проскуряков оформил шат-аут

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).
На шестой минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Альберта Яруллина удвоил преимущество «Трактора». На 34-й минуте Алексей Бывальцев после паса Антона Бурдасова в третий раз поразил ворота гостей. На 37-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Никиты Тертышного забил четвёртый гол. 35-летний Илья Проскуряков оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 18 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 19 сентября примет «Авангард».
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