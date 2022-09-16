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«Трактор» крупно обыграл «Нефтехимик», 35-летний Проскуряков оформил шат-аут

«Трактор» крупно обыграл «Нефтехимик», 35-летний Проскуряков оформил шат-аут
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2022, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Калинин (Бурдасов, Исаев) – 05:41 (5x4)   2:0 Ткачёв (Яруллин) – 10:59 (5x5)   3:0 Бывальцев (Бурдасов) – 33:12 (5x5)   4:0 Ткачёв (Тертышный) – 36:43 (5x5)

На шестой минуте Сергей Калинин, реализовав численное большинство, вывел челябинцев вперёд. На 11-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Альберта Яруллина удвоил преимущество «Трактора». На 34-й минуте Алексей Бывальцев после паса Антона Бурдасова в третий раз поразил ворота гостей. На 37-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Никиты Тертышного забил четвёртый гол. 35-летний Илья Проскуряков оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 18 сентября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Трактор» 19 сентября примет «Авангард».

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