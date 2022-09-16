Знарок — о большинстве «Ак Барса»: уже себя заставляю терпеть. Бывает, срываюсь

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился мнением о неудачной игре казанцев в большинстве.

«Не буду изменять традиции, про большинство отвечу так же [как в прошлые разы]. Тоже хотел спросить про большинство. Сейчас уже настолько много сыграли большинства, которое у нас не идёт, что немножко начинают игроки волноваться. Здесь надо успокоиться. Если бы вы присутствовали на тренировках, то видели бы совсем другую картину. На тренировках разыгрываем — всё получается. А здесь какой-то стопор стоит… Я уже себя заставляю терпеть! Бывает, и срываюсь. Думаю, с такими мастерами они обязаны это делать. Но мы продолжаем над этим работать. Сезон длинный, думаю, будет большим подспорьем, если будет ещё и большинство. Мы должны это делать», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.