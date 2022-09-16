«Мы признаём ценность России». В НХЛ хотят найти способ пригласить россиян на Кубок мира

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном участии российских игроков в Кубке мира — 2024. Североамериканец сообщил, что хотел бы найти возможность, при которой хоккеисты из России смогут сыграть на турнире.
«Сейчас мы признаём ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии. Нам придётся принять решение, но не сегодня», — цитирует Дэйли Daily Faceoff.
Напомним, сейчас Россия отстранена от всех международных хоккейных соревнований. Национальная сборная пропустит ЧМ-2023 и МЧМ-2023.
- 16 сентября 2022
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