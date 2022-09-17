Аскаров помог «Нэшвиллу» обыграть «Тампу» и совершил эффектнейший сейв в буллитах

Российский голкипер Ярослав Аскаров дебютировал за «Нэшвилл Предаторз» на турнире новичков Национальной хоккейной лиги. «Хищники» встречались с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержали уверенную победу со счётом 5:2.
Кроме того, российский вратарь принял участие в послематчевой серии буллитов, в которой отразил все пять бросков. Особенно эффектным выдалось заключительное спасение. Аскаров буквально рукой не дал сопернику проехать рядом с воротами и нанести бросок.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, 19-летний Аскаров в завершившемся сезоне КХЛ выступал за СКА. За санкт-петербургскую команду голкипер в регулярном чемпионате сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.
- 17 сентября 2022
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:21
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:27
-
09:58
-
09:20
-
08:55
-
08:34
- 16 сентября 2022
-
23:48
-
23:00
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:39