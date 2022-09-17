Аскаров помог «Нэшвиллу» обыграть «Тампу» и совершил эффектнейший сейв в буллитах

Российский голкипер Ярослав Аскаров дебютировал за «Нэшвилл Предаторз» на турнире новичков Национальной хоккейной лиги. «Хищники» встречались с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержали уверенную победу со счётом 5:2.

Кроме того, российский вратарь принял участие в послематчевой серии буллитов, в которой отразил все пять бросков. Особенно эффектным выдалось заключительное спасение. Аскаров буквально рукой не дал сопернику проехать рядом с воротами и нанести бросок.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, 19-летний Аскаров в завершившемся сезоне КХЛ выступал за СКА. За санкт-петербургскую команду голкипер в регулярном чемпионате сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.