«Как в России могут не верить в Аскарова?» Вратарь устроил шоу на турнире новичков НХЛ

В нескольких городах Северной Америки стартовали турниры новичков. В рамках Prospects Showcase «Нэшвилл» одержал уверенную победу над «Тампой» – 5:2. Значительный вклад в победу внёс Ярослав Аскаров. Российский вратарь, как сказано в отчёте об игре на официальном сайте «Предаторз», «сиял» – в том числе и после завершения основного времени. В серии буллитов, которые назначаются на турнире независимо от счёта, Аскаров отразил все пять бросков. Наиболее эффектным получилось последнее спасение – Ярослав поймал шайбу в удивительной растяжке.

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«Не могу понять, как в России могут не верить в Аскарова, – вспомнил о настойчивой критике Ярослава журналист Джеф Миддлтон. – Парень не сыграл и года в фарм-клубе в Милуоки, но уже выглядит настолько уравновешенным».

При этом Аскаров не всегда мог рассчитывать на помощь партнёров – напротив, порой их ошибки становились слишком вопиющими и приводили к тяжёлым последствиям. «Нэшвилл» провёл 10 минут в расстановке 4х5, а в третьем периоде и вовсе остался в двойном меньшинстве – только в этот момент Аскаров и дрогнул. «Есть ощущение, что это был единственный способ для «Лайтнинг» бороться с ним», – констатировал обозреватель игр «хищников» Чэд Минтон.

В другом матче турнира «Каролина», имеющая в составе обширный российский контингент, не совладала с «Флоридой». Одним из первых ярких событий встречи стала впечатляющая комбинация с участием Василия Пономарёва. Нападающий на скорости прокинул шайбу через коньки соперника и отдал пас на пустые ворота Ноэлю Гунлеру – он не промахнулся. Однако дальше забивали только «пантеры». Итоговый результат – 6:1 в их пользу.

На турнире Traverse City Prospect удачно выступает Кирилл Марченко. В первом матче нападающий «Коламбуса» довершил разгром «Сент-Луиса»: Кирилл агрессивно вступил в отбор в чужой зоне, нанёс точный бросок и установил окончательный счёт – 7:1. На следующий день «жакеты» уступили «Детройту» (2:5). На этот раз Марченко воспользовался помощью партнёров – он с пятачка замкнул передачу из-за ворот после длительного розыгрыша.

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Тренеры «Блю Джекетс» задействуют Марченко в связке с 19-летним Кентом Джонсоном, который уже имеет опыт игры в НХЛ. «Мне нравится с ним играть, – признался Марченко. – Он отличный центр, хороший хоккеист. Он отдаёт великолепные передачи. Он всё время пасует! Для меня это особенно здорово, потому что я люблю забивать и бросать». Примечательно, что россиянину выдали ассистентскую нашивку на время турнира, обязанности капитана возложены на Джонсона.

«Торонто» при активном участии российских нападающих одержал крупную победу над «Далласом» – 6:2. Одну шайбу в свой актив записал Павел Гоголев, а Семён Дер-Аргучинцев оформил дубль.

Впрочем, уже на следующий день «кленовые листья» не устояли под напором «Сент-Луиса». К чувствительному поражению «Торонто» приговорил форвард «Блюз» Андрей Баканов – на его счету хет-трик. Любопытно, что первый гол Баканов забил со штрафного броска, второй раз попал в протокол в следующей же смене, а в третий раз отличился за 10 секунд до финальной сирены. В прошлом сезоне Баканов выступал сначала за «Куньлунь», а затем за «Сочи». За 56 матчей он забросил семь шайб.