Барзал: хотел бы всю карьеру провести в «Айлендерс»

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал заявил, что готов провести в команде всю карьеру. 25-летний нападающий может стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Но, по словам Барзала, он не планирует уходить из «Айлендерс».



«Если дела будут идти хорошо, то я бы хотел провести всю карьеру на Лонг-Айленде. Очень горжусь, что выступаю здесь. Меня вдохновляют примеры моих любимых спортсменов всех времён, Майкла Джордана, Сидни Кросби, Тома Брэди, хоть он сейчас и в «Тампе», но долгое время выступал за «Нью-Йнглэнд». Это же здорово.



Я надеюсь, что там и получится. У меня хорошие взаимоотношения с ребятами в команде, мы близки. У нас прекрасный коллектив», — цитирует Барзала SportsNet.