Барзал: хотел бы всю карьеру провести в «Айлендерс»
Поделиться
Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал заявил, что готов провести в команде всю карьеру. 25-летний нападающий может стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Но, по словам Барзала, он не планирует уходить из «Айлендерс».
«Если дела будут идти хорошо, то я бы хотел провести всю карьеру на Лонг-Айленде. Очень горжусь, что выступаю здесь. Меня вдохновляют примеры моих любимых спортсменов всех времён, Майкла Джордана, Сидни Кросби, Тома Брэди, хоть он сейчас и в «Тампе», но долгое время выступал за «Нью-Йнглэнд». Это же здорово.
Я надеюсь, что там и получится. У меня хорошие взаимоотношения с ребятами в команде, мы близки. У нас прекрасный коллектив», — цитирует Барзала SportsNet.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
19:06
-
18:46
-
18:29
-
18:16
-
17:51
-
17:43
-
16:59
-
16:39
-
16:29
-
15:57
-
15:23
-
14:57
-
14:38
-
14:18
-
13:56
-
13:32
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:21
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:27
-
09:58
-
09:20
-
08:55
-
08:34
- 16 сентября 2022
-
23:48
-
23:00
-
22:36
Партнерский контент