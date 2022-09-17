Нападающего «Автомобилиста» Голышева оштрафовали за симуляцию в матче с «Сибирью»

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев был оштрафован за симуляцию в матче Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью». Та встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Автомобилиста».



Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод на 14-й минуте этой игры. В итоге было принято решение подвергнуть форварда денежному штрафу. Сумма штрафа не разглашается.



В нынешнем сезоне КХЛ Голышев провёл семь матчей. В них он набрал семь (3+4) очков.

На первой минуте Брукс Мэйсек с передачи Кёртиса Валка вывел екатеринбургскую команду вперёд. На седьмой минуте Вячеслав Литовченко, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 25-й минуте Стефан Да Коста во второй раз поразил ворота новосибирцев. На 35-й минуте Олег Ли забросил третью шайбу, отличившись в большинстве. На 50-й минуте Вячеслав Основин сократил отставание до минимума, однако через две минуты Кёртис Валк с паса Ли вернул комфортное преимущество хозяевам. Точку во встрече поставил Данил Романцев.