Хафизуллин: на месте Зарипова играл бы до 50 лет

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин, комментируя победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 ОТ), поделился мнением об игре своей команды, а также высказался о ветеране Данисе Зарипове.

«Многовато удалений. Сегодня, мне кажется, играли лучше, чем до этого. Но, конечно, многовато удалений. Это ломает игру. Кто играет, кто-то не играет, расслаиваются смены. Тем более, когда удаления во втором периоде, там тяжело поменяться. В этом плане надо подправить.



Когда играешь пять на четыре, велики шансы пропустить. Мы это доказали пару игр назад, когда в меньшинстве пропустили. И у них то же самое. На самом деле, это кажется, что вроде как большинство, но когда один защитник на синей линии, то помощи у него никакой нет. И там любой провал – это опасный момент. И у нас сегодня в большинстве было пару моментов.



Зарипов дебютировал? Я бы на его месте до 50 играл. Таких мало игроков, которые могут сделать момент из ничего. На самом деле он улучшает игру нашей команды», — цитирует Хафизуллина Metaratings.