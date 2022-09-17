Хафизуллин: на месте Зарипова играл бы до 50 лет

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин, комментируя победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 ОТ), поделился мнением об игре своей команды, а также высказался о ветеране Данисе Зарипове.
«Многовато удалений. Сегодня, мне кажется, играли лучше, чем до этого. Но, конечно, многовато удалений. Это ломает игру. Кто играет, кто-то не играет, расслаиваются смены. Тем более, когда удаления во втором периоде, там тяжело поменяться. В этом плане надо подправить.
Когда играешь пять на четыре, велики шансы пропустить. Мы это доказали пару игр назад, когда в меньшинстве пропустили. И у них то же самое. На самом деле, это кажется, что вроде как большинство, но когда один защитник на синей линии, то помощи у него никакой нет. И там любой провал – это опасный момент. И у нас сегодня в большинстве было пару моментов.
Зарипов дебютировал? Я бы на его месте до 50 играл. Таких мало игроков, которые могут сделать момент из ничего. На самом деле он улучшает игру нашей команды», — цитирует Хафизуллина Metaratings.
- 17 сентября 2022
-
21:56
-
21:37
-
21:26
-
20:49
-
20:06
-
19:40
-
19:06
-
18:46
-
18:29
-
18:16
-
17:51
-
17:43
-
16:59
-
16:39
-
16:29
-
15:57
-
15:23
-
14:57
-
14:38
-
14:18
-
13:56
-
13:32
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:22
-
12:21
-
11:57
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:27
-
09:58