«Моя задача – нести команде энергию, жизнь». Тафгай «Куньлуня» — о своей миссии
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Нападающий и тафгай «Куньлунь Ред Старз» Гарет Хант рассказал о своей роли в команде.
«Чувствую ли я недостаток конкуренции в КХЛ? Нет, абсолютно. Это очень сильная лига. Тем более я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками. Каждый день я работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь, чтобы делать всё возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнёров. Моя задача – нести команде энергию, жизнь», — сказал Хант в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
За шесть игр в текущем сезоне Хант не набрал ни одного очка и отметился 43 минутами штрафа.
Полное интервью с Хантом читайте на «Чемпионате»
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