«Барыс» всухую обыграл «Сибирь» в домашней встрече регулярного сезона КХЛ

Казахстанский «Барыс» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Астане на стадионе «Барыс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Джереми Бракко с передачи Линдена Вея, а также форвард Егор Петухов, ему ассистировали Адиль Бекетаев и Джесси Грэм.

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«Барыс» одержал третью победу в сезоне, ранее обыграв «Трактор» (3:1) и «Авангард» (5:3). «Сибирь» потерпела четвёртое поражение в текущем регулярном чемпионате. Клуб из столицы Казахстана занимает шестое место в таблице Востока, набрав семь очков после восьми встреч. «Сибирь» — на пятом месте Восточной конференции, заработав девять баллов.



В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Автомобилистом» (20 сентября, 16:30 мск), «Сибирь» в этот же день примет «Нефтехимик» (15:30 мск).