Чудинов набрал первый балл в КХЛ с марта 2021 года. Защитник пропустил прошлый сезон
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В эти минуты в Москве на стадионе «Мегаспорт» проходит матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает казанский «Ак Барс». В третьем периоде гости ведут со счётом 4:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Третью шайбу «Ак Барса» на 42-й минуте забросил форвард Кирилл Семёнов. Автором голевой передачи стал защитник Максим Чудинов, пропустивший прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги. Ранее 32-летний игрок набирал очки 4 марта 2021 года, выступая за «Авангард». Произошло это в матче плей-офф с «Автомобилистом» (4:3), тогда Чудинов также отдал голевую передачу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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