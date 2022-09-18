Миронов объяснил причины плохой игры «Спартака» в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов после игры Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:4) прокомментировал причины плохого выступления клуба во встрече.



«Тяжёлый матч сегодня был. Часть ведущих игроков не принимала участие, новые сочетания. Уже делали перестановки перед самой встречей, поэтому не было времени провести тренировку вместе. Это ни в коем случае не может нас оправдать. Ребята старались, бились, много молодых сегодня было в составе. Им выпал хороший шанс показать себя.



Много ошибок. «Ак Барс» преподал хороший урок нашим защитникам. Естественно, хотим взять реванш», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



В следующем матче «Спартак» снова сыграет с «Ак Барсом» (21 сентября, Казань, 19:30 мск).