«Глаза закрыл, бросил — попал». Камалов – о голе «Северстали» с отрицательного угла

Защитник СКА Никита Камалов рассказал о заброшенной шайбе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1, бул.).
«Игра тяжёлая, против организованной, молодой и дерзкой команды играли. Пропустили первыми – не страшно. Перевернули игру, забили, сравняли, перевели в овертайм. Главное, выиграли.
Глаза закрыл, бросил – попал. Подъяпольский знает меня, знает, что я бросаю, но, видимо, в этот раз не ожидал. Всё отлично сложилось, гол. Это самый сногсшибательный гол в карьере? Ну, знаете! Я немного голов забиваю, поэтому да, это один из топ забавных.
У «Северстали» очень хороший вратарь, оборона качественная, ребята старались, бились, не давали добивания сделать. Ничего страшного, главное бросать, и голы придут.
Судейство обсуждать не будем. Ребята наглые, дерзкие, бегут, лезут на рожон. Где-то приходится удаляться. Но ничего страшного, у нас меньшинство хорошо работает», — передаёт слова Камалова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 18 сентября 2022
-
22:19
-
22:00
-
21:35
-
21:19
-
21:16
-
21:10
-
21:07
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:04
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:07
-
18:45
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:50