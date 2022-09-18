«Глаза закрыл, бросил — попал». Камалов – о голе «Северстали» с отрицательного угла

Защитник СКА Никита Камалов рассказал о заброшенной шайбе в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:1, бул.).



«Игра тяжёлая, против организованной, молодой и дерзкой команды играли. Пропустили первыми – не страшно. Перевернули игру, забили, сравняли, перевели в овертайм. Главное, выиграли.



Глаза закрыл, бросил – попал. Подъяпольский знает меня, знает, что я бросаю, но, видимо, в этот раз не ожидал. Всё отлично сложилось, гол. Это самый сногсшибательный гол в карьере? Ну, знаете! Я немного голов забиваю, поэтому да, это один из топ забавных.



У «Северстали» очень хороший вратарь, оборона качественная, ребята старались, бились, не давали добивания сделать. Ничего страшного, главное бросать, и голы придут.



Судейство обсуждать не будем. Ребята наглые, дерзкие, бегут, лезут на рожон. Где-то приходится удаляться. Но ничего страшного, у нас меньшинство хорошо работает», — передаёт слова Камалова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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