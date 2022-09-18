Назаров — о 2:5 с ЦСКА: благодарен ребятам, что старались, но этого мало

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:5).



«Играли третью игру на выезде. Скорости мне понравились. Немножко хромала реализация. Когда нашли ключ к воротам, уже было поздно. Вернуться нужно к азам, что мы делали хорошо, пытаться забивать голы в первом периоде и вести в счёте. Это наша проблема в сезоне: начинаем просыпаться, когда начинаем проигрывать. Поэтому нужно нам, тренерам, подумать, как сделать так, чтобы при счёте 0:0 мы стали забивать и вели в счёте.



Две заброшенных шайбы – насколько они важны для уверенности и становления? Безусловно. Во-первых, период не проиграли, 2:2 – это уже позитив. Могли даже выиграть период. Ребята – молодцы, не сдались, тяжело играть здесь, ЦСКА – мастеровитая команда. Третья игра на выезде, сопротивлялись как могли. Я благодарен ребятам, что старались, но этого мало. Нужно добавлять, вытаскивать из себя, настраивать свой организм, работать с первых смен, выкладываться на 100% как в обороне, так и в атаке, потому что зачастую начинаем выкладываться, когда проигрываем.



Первый гол – глупейшая ошибка, когда не разобралась оборона с вратарём. Кто виноват? Один крикнул – другой не услышал, бывает, такое случается. Но это не ключевой гол. Мы не смогли найти ключ в начале игры. Третьяк держал оборону пол-игры, в принципе, это неплохо, но надо забивать. Мы не смогли, ну а дальше сами все видели.



Мельничук минуту сыграл, и его обратно убрали? Неудачно вошёл в игру – бывает такое. «Холодный», я думал, что он как-то получше, полегче войдёт. Неудачно вошёл – надо было Третьяка обратно поставить. В конце была драка и редкий случай, когда в матче с участием «Сочи» не моя команда была инициатором? Это не драка, а игровой момент. Ребята из ЦСКА не согласились с этим, мы готовы ответить.



Завгородний второй матч подряд набирает очки? Дмитрий Завгородний до отъезда в Америку подавал очень большие надежды, был в топе. Затем была неудачная поездка в Америку, мы его вернули и пытаемся реанимировать. Пока забил два гола, нам этого мало, но радуемся его двум шайбам.



Брэндон Гормли тоже отметился результативным действием? Хороший защитник, квалифицированный, но опять же, не хватает нам голов. Забиваем после того, как много пропускаем», — цитирует Назарова пресс-служба «Сочи».