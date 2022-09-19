Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» дал ответ на провокационный видеоролик «Трактора»

«Авангард» дал ответ на провокационный видеоролик «Трактора»
Комментарии

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале ответил на провокационный ролик «Трактора» своим видео, в котором изображены несколько недоумевающих клубов КХЛ.

Ранее челябинский «Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом, который может отсылать к истории нападающего гостей Рида Буше об изнасиловании.

«Авангард» в прошлом матче с «Барысом» одержал первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Омский клуб после семи матчей имеет три очка и расположился на 10-м месте Восточной конференции. Челябинский «Трактор» занимает девятую строчку с шестью очками.

Матч между «Трактором» и «Авангардом» состоится сегодня в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало матча — в 17:00 мск.

Новость по теме
«Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022