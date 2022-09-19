«Авангард» дал ответ на провокационный видеоролик «Трактора»

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале ответил на провокационный ролик «Трактора» своим видео, в котором изображены несколько недоумевающих клубов КХЛ.

Ранее челябинский «Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом, который может отсылать к истории нападающего гостей Рида Буше об изнасиловании.

«Авангард» в прошлом матче с «Барысом» одержал первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Омский клуб после семи матчей имеет три очка и расположился на 10-м месте Восточной конференции. Челябинский «Трактор» занимает девятую строчку с шестью очками.



Матч между «Трактором» и «Авангардом» состоится сегодня в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало матча — в 17:00 мск.