«Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом
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В преддверии матча «Трактора» с омским «Авангардом» челябинский клуб выложил провокационный ролик, который может отсылать к истории нападающего гостей Рида Буше об изнасиловании.
«Виновные обнаружены, но выводы не сделаны. Будем разбираться сегодня в 19:00. До встречи на льду», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.
«Авангард» в прошлом матче с «Барысом» одержал первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Омский клуб после семи матчей имеет три очка и расположился на 10-м месте Восточной конференции. Челябинский «Трактор» занимает девятую строчку с шестью очками.
Матч между «Трактором» и «Авангардом» состоится сегодня в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало матча — в 17:00 мск.
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