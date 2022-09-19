«Трактор» анонсировал матч с «Авангардом» провокационным роликом

В преддверии матча «Трактора» с омским «Авангардом» челябинский клуб выложил провокационный ролик, который может отсылать к истории нападающего гостей Рида Буше об изнасиловании.

«Виновные обнаружены, но выводы не сделаны. Будем разбираться сегодня в 19:00. До встречи на льду», — говорится в сообщении официального телеграм-канала клуба.

«Авангард» в прошлом матче с «Барысом» одержал первую победу в Фонбет Чемпионате КХЛ – 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). Омский клуб после семи матчей имеет три очка и расположился на 10-м месте Восточной конференции. Челябинский «Трактор» занимает девятую строчку с шестью очками.

Матч между «Трактором» и «Авангардом» состоится сегодня в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало матча — в 17:00 мск.