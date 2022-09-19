«Уже через два дня битва за Сочи!» Назаров анонсировал матч с «Авангардом»

Хоккейный клуб «Сочи» анонсировал предстоящую встречу с омским «Авангардом» видеороликом, в котором главный тренер команды Андрей Назаров приглашает болельщиков на матч. Эта встреча станет первой между этими командами в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Уже через два дня битва за Сочи. Жду каждого в «Большом», — сказал Назаров в ролике официального телеграм-канала сочинского клуба.
Напомним, на предсезонных турнирах команды дважды устраивали массовые драки в играх между собой, в том числе со стартового вбрасывания. Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров славится своим особым отношением к омскому клубу.
Анонсированный матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» состоится 21 сентября в Сочи на стадионе «Большой». Начало матча – в 19:30 мск.
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