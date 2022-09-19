Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал двух игроков по итогам вчерашних матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча «Автомобилиста» с «Нефтехимиком» и принял решение наложить на защитника «Автомобилиста» Джесси Блэкера наказание по п.4.5. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В матче ЦСКА с ХК «Сочи» на основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Матвея Гуськова по п.3.6. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан зачинщиком драки в последние пять минут матча или в дополнительное время»), подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.