Американский защитник Бреннан Менелл подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским защитником Бреннаном Менеллом.

Контракт 25-летнего защитника рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

Большую часть своей карьеры праворукий защитник провёл в Американской хоккейной лиге. За 237 игр в АХЛ Бреннан набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10».

Защитник имеет опыт выступлений в КХЛ. В 2020 году, выступая за минское «Динамо», американец набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». Права на игрока в КХЛ переходили от минского «Динамо» к СКА и от СКА к финскому «Йокериту». После того как команда из Хельсинки покинула Континентальную хоккейную лигу, Менелл стал неограниченно свободным агентом.