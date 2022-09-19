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Американский защитник Бреннан Менелл подписал контракт с московским «Динамо»

Американский защитник Бреннан Менелл подписал контракт с московским «Динамо»
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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с американским защитником Бреннаном Менеллом.

Контракт 25-летнего защитника рассчитан на один сезон и носит односторонний характер.

Большую часть своей карьеры праворукий защитник провёл в Американской хоккейной лиге. За 237 игр в АХЛ Бреннан набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10».

Защитник имеет опыт выступлений в КХЛ. В 2020 году, выступая за минское «Динамо», американец набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7». Права на игрока в КХЛ переходили от минского «Динамо» к СКА и от СКА к финскому «Йокериту». После того как команда из Хельсинки покинула Континентальную хоккейную лигу, Менелл стал неограниченно свободным агентом.

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