«Для меня главное, что посольство работает». Канадец из «Динамо» — о возвращении в Россию

Московское «Динамо», несмотря на уход ряда ключевых игроков, бодро начало новый сезон. Три победы на старте, и даже последовавшее за этим поражение от СКА не слишком расстроило Алексея Кудашова. Одним из лидеров бело-голубых сейчас является нападающий Эрик О‘Делл, с которым «Чемпионат» поговорил перед матчем в Петербурге. Из интервью вы узнаете:

за счёт чего «Динамо» добивается успеха;

почему канадцы так хороши на «точке»;

насколько хорошо Рашевский знает английский;

как он помог Джордану Уилу согласиться на переход в «Динамо»;

о восстановлении от травмы плеча два года назад;

почему весной он уехал в разгар плей-офф, а летом вернулся в КХЛ.

«У нас большие ожидания. Не знаю, что другие думают о нас, но мы уверены в своих силах»

— Вряд ли летом кто-то мог представить, что «Динамо» так здорово начнёт сезон.

— Точно, это отчасти неожиданно. Но я уже по предсезонке понимал, что мы можем быть очень хорошей командой. Мы действительно здорово начали и развиваем успех на том, как играем в каждом матче. Мы становимся всё лучше и лучше, и ребята выкладываются на 100%.

— Вообще, справедливы ли разговоры о том, что «Динамо» стало слабее с уходом больших звёзд?

— Прошло только три матча, пока ещё рано сравнивать эту команду с прошлогодней. Но мы хотели так начать чемпионат. Сейчас мы играем так, как можем, игроки набирают уверенность в себе, это нам помогает.

— Насколько изменился настрой, атмосфера в раздевалке? Может, раньше у кого-то возникали мысли, что Шипачёв и Ко вытащат игру, а теперь ответственность за результат распределена равномерно.

— У нас четыре отличных звена, хорошая защита и вратари играют потрясающе. Действительно, команда сбалансирована, и это пойдёт нам на руку в этом сезоне. Все должны проявлять себя. Ещё у нас много ребят, которые пока не играют, но очень хотят попасть в состав, что заставляет не расслабляться и показывать хороший хоккей. Это и нужно, если хочешь побеждать.

— Победа над «Ак Барсом» удивила даже болельщиков команды. Насколько принципиальна была эта игра, учитывая, что именно в Казань ушли Шипачёв, Войнов и Галиев?

— Это была особенная победа. Знаю, что болельщики были ею довольны. Мы очень старались победить, показывали свою игру против сильного соперника. Но у нас тоже сильная команда, мы играли попроще и забили свои моменты, поэтому и победили.

— Какие ожидания от сезона?

— У нас большие ожидания. Команда хорошая, первые три матча показали, как мы можем играть. Не знаю, что другие о нас думают, но все ребята уверены в своих силах и силах тренерского штаба. Если мы будем продолжать в том же духе, то проведём великолепный сезон.

Вадим Шипачёв и Эрик О‘Делл Фото: photo.khl.ru

«Не скажу, почему канадцы хороши на «точке». Может, мы знаем что-то, что не знают другие?»

— В том сезоне в «Динамо» ты провёл отличный год, но всё-таки ты был в команде за Шипачёвым, если говорить об иерархии лидеров. Сейчас ты первый центр – осознаёшь совсем иной уровень ответственности?

— Когда играешь в такой сильной лиге, ответственность присутствует всегда. Я стараюсь всегда играть одинаково – выкладываться на полную, приносить команде пользу. Хоккей – это наша работа, нам за это платят, у каждого есть свои обязанности на льду. Моя обязанность – давать результат в атаке, хорошо играть на вбрасываниях, помогать команде. Надеюсь, этот сезон мне тоже удастся.

— Кстати, о вбрасываниях. С «Нефтехимиком» ты выиграл 19 из 20, как такое возможно?

— Не знаю, может, немного повезло. Я работаю над этим на тренировках, но это всё равно сумасшедший показатель. Надеюсь, буду продолжать в том же духе.

— Другим ребятам в команде даёшь советы? Например, Михайлову, у которого за 60% выигранных вбрасываний?

— Мы работаем над вбрасываниями после тренировок, советую ему что-то. Но он леворукий, а я праворукий, поэтому у нас разные стратегии на «точке». Но я стараюсь показать ему что могу.

— В России раньше были крутые центры, но в последнее время новые игроки не появляются, а большая проблема в том, что они не умеют играть на «точке». Сейчас в топ-5 лиги четыре канадца, включая тебя. Что такого в канадских игроках, что вы так хороши на вбрасываниях?

— Этого я вам не скажу! Да нет, я даже не знаю… Мы с детства это отрабатываем. Даже не знаю, почему мы так хороши на вбрасываниях, но мы гордимся этим и ежедневно работаем над собой. Тут важна стратегия… Может, мы знаем что-то, чего не знают другие?

— Второй сезон подряд вы являетесь ассистентом капитана в «Динамо». Что влекут за собой функции альтернативного капитана и насколько сложно иностранцу играть лидирующую роль в раздевалке?

— Не думаю, что это сложно. Ребята у нас отличные, поэтому легко быть лидером этой команды. У нас все лидеры, не только капитан и ассистенты. Все друг с другом общаются, высказывают своё мнение.

— Говорят, ты хороший лидер.

— Приятно это слышать. Я просто стараюсь приезжать на арену в хорошем настроении, быть спокойным, мотивировать ребят и получать удовольствие. Это просто, ведь у нас много молодых весёлых ребят.

— В России все привыкли к этим жутким сборам, командная подготовка к сезону. А ты в этом году пропустил сборы, но приехал в отличной форме. Как ты так смог подвести себя к сезону безо всяких сборов?

— Я каждое лето занимаюсь, у нас есть тренеры. Канадцы очень серьёзно воспринимают эту работу. Летом я занимаюсь пять дней в неделю. Знаю, что на сборах ребята пахали, я занимался по такой же программе дома, плюс делал дополнительные упражнения. Выходных не было, выкладывался на полную. Так что приехал в команду в хорошей форме.

«Честно рассказал Уилу о «Динамо», это помогло ему принять решение»

— Алексей Кудашов играл в НХЛ и владеет английским языком. Это помогает тебе в коллективе?

— Да, это здорово. Все наши тренеры говорят на английском, это облегчает коммуникацию не только мне, а всем легионерам. Нам легче задавать вопросы, а тренерам легче что-то до нас донести.

— Кудашов всегда спокойный и уверенный, это передаётся команде?

— Он очень спокойный и расслабленный, но знает, как выжать максимум из своих игроков. Таким и должен быть хороший тренер.

— Говорят, это ты убедил Джордана Уила согласиться приехать в «Динамо», изначально он сомневался, ехать или нет?

— Да. Он расспрашивал о городе и команде, я рассказал ему, какая тут классная команда и болельщики, какой хороший у нас был прошлый сезон. Это помогло ему принять решение.

— Руководство «Динамо» тебя поблагодарило?

— Да, они мне теперь должны ужин (смеётся). Да нет, я же просто честно всё рассказал Джордану. Если бы мне тут не нравилось, я бы точно так же ему об этом сказал.

— Твой партнёр по звену в «Динамо» Дмитрий Рашевский задрафтован в НХЛ «Виннипегом», тем самым клубом, за который ты сам играл. Он уже расспрашивал тебя о жизни в том городе?

— Мы постоянно с ним шутим на эту тему. Он просто смеётся, потому что английский у него не очень. Мне кажется, он немного переживает об этом. Может, дело в коммуникации, не знаю. Я с теплом вспоминаю своё время в «Виннипеге». Дмитрий – очень хороший игрок, думаю, у него всё получится, где бы он ни играл. Посмотрим, где он окажется.

— Подожди, вы уже второй год вместе играете, а он до сих пор не говорит хоть как-то по-английски? Тебе надо его подучить!

— Он вообще не говорит. Возможно, он худший в команде по части английского. Не знаю почему. Может, ему приложение обучающее скачать? Думаю, если он проведёт год или два в Северной Америке, то легко подучит язык.

Дмитрий Рашевский Фото: photo.khl.ru

— В чём ему нужно добавить, чтобы пробиться в «Виннипег» — выучить язык?

— Он может и так поехать, но знание языка станет подспорьем. Когда только приехал в Россию, поначалу вообще не понимал, что это за буквы у вас! В первые годы было тяжело даже просто куда-то сходить. А сейчас я, конечно, не в совершенстве знаю русский, но, по крайней мере, что-то понимаю или могу заказать себе поесть.

«Многие сталкиваются с тем, что их вызывают в основу НХЛ, но не дают шанса показать себя»

— Говорят, в Виннипеге очень холодно и там есть подземный город? Сложно такое представить, можете его описать?

— Да, это самый холодный город в Канаде, зимой на улицу не выйти. Можно, конечно, но там нереальный дубак. На машине нормально передвигаться, а пешком далеко не уйдёшь. Надо либо спускаться под землю, либо вызывать такси. А под землёй в центре города выстроены тоннели, чтобы можно было передвигаться не по холоду. Очень круто, на самом деле.

— Что ещё необычного есть в Канаде?

— Мы говорим «эй» в конце предложения, как знак вопроса. Типа: «Он хороший парень, эй?». Это канадский сленг, над нами из-за этого постоянно шутят.

— А с чем у тебя были сложности в «Виннипеге»?

— Самым сложным было то, что я особо не играл, когда меня подняли из АХЛ. Я выходил в четвёртом звене, играл по пять-шесть минут. Это тяжело, когда привык быть лидером команды и играть по 15–20 минут. Это было главной сложностью, я старался играть попроще в каждой смене, но я к такому не привык. Но многие ребята, кого вызывают из АХЛ, в таких же условиях. Надо играть ту роль, которую тебе отвели, а это непросто.

— Как думаешь, был реальный шанс закрепиться в НХЛ?

— Мне кажется, мне не дали хорошего шанса поиграть, это было отстойно. Я не получал достаточно игрового времени, чтобы проявить себя. Но многие хорошие игроки в АХЛ сталкиваются с таким же – их вызывают в основу, но, к сожалению, не дают шанса показать, на что они способны.

Но после этого у меня сложилась отличная карьера, чему я очень рад. Я поехал за океан, хорошо выступал, сыграл на двух Олимпиадах, чемпионате мира. Ничего не бывает просто так.

— Не думал предпринять вторую попытку пробиться в НХЛ после «Сочи»?

— После первой Олимпиады раздумывал о том, чтобы вернуться, но мне тут было так здорово. Мне нравилось в России, моей семье тоже. Я всё-таки уже сыграл 50 матчей в НХЛ, поставил галочку. Нам здесь очень нравилось, и мы решили, что хотим остаться.

— Ты много где поиграл — и в разных лигах по всему миру, и за сборную, на Олимпиаде. Какое самое яркое воспоминание в карьере?

— Завоевание олимпийской бронзы, это было очень круто! Только попасть на Олимпиаду уже очень сложно, а завоевать медаль – это было потрясающе. Там была моя семья, папа, брат, двоюродные братья и друзья. Выиграть у них на глазах, на глазах всех канадских болельщиков, это было потрясающе.

— Получается, неважно, что это была Олимпиада без НХЛ?

— Да мне всё равно. Я был так счастлив, что мы выиграли, и остальные ребята тоже. Конечно, болельщики хотели, чтобы там были игроки НХЛ, но мы получили шанс там сыграть и представлять свою страну. Это было нереально круто.

Сборная Канады — бронзовый призёр ОИ-2018 Фото: РИА Новости

«Иногда дело не только в деньгах. В «Динамо» очень хорошо относятся к игрокам»

— Можешь поподробнее рассказать о травме, из-за которой ты пропустил почти весь сезон два года назад? Действительно была вероятность, что можешь закончить карьеру?

— Не думаю, что всё было настолько плохо. Но играть с такой травмой я не мог, рука очень болела. Я порвал губу плечевого сустава, поехал домой на операцию, а потом я ещё восстанавливался шесть-семь месяцев. Сейчас это плечо даже сильнее, чем нетравмированное. Можешь представить? В прошлом году я так хорошо себя чувствовал, что вообще не думал об этой руке и хорошо играл.

— Чем занимался, пока восстанавливался?

— Первый месяц держал руку в фиксирующей повязке, потом потихоньку стал разрабатывать руку, потом стал работать с гантелями и так далее. Проводил время с семьёй, мне становилось лучше, надеялся вернуться в команду на следующий сезон. К сожалению, мой контракт выкупили, а мне очень нравилось в «Сибири». Но меня подписало московское «Динамо», и мне очень нравится Москва. Рад, что они дали мне шанс.

— Но в «Динамо» не были уверены, что ты полностью восстановился, и в контракте был пункт, по которому в случае рецидива контракт расторгается без компенсации?

— Да, они не знали, будут ли у меня ещё проблемы с плечом, но я сразу подписал этот контракт, потому что был полностью уверен. Мне было без разницы, что в контракте есть такой пункт.

— Этим летом у тебя были куда более выгодные предложения от других клубов КХЛ, да и составы там были сильнее, но ты всё-таки принял предложение «Динамо». Почему?

— Мне тут комфортно, клуб хорошо относится ко мне и моей семье. Нам нравится Москва и сам клуб, тут всё очень профессионально. Иногда дело не только в деньгах, а в том, где тебе комфортно. Тут очень хорошо относятся к игрокам, это самое важное.

— Можно ли сказать, что одной из причин твоего решения стала некая благодарность клубу за то, что год назад они дали тебе шанс?

— Точно, это тоже стало одной из причин. Они меня взяли, я провёл хороший год и хочу дальше играть здесь в этом сезоне.

«Сейчас всё немного успокоилось в прессе, многие канадцы возвращаются в КХЛ»

— Ты стал единственным игроком, кто уехал в том сезоне, а затем всё равно вернулся в КХЛ. Что изменилось лично для тебя, что ты вернулся?

— Тогда для меня самым важным были дети и жена. Мы тогда не знали, что происходит, из посольства постоянно наседали, говорили уехать. Думаю, тогда все страны просили своих игроков уехать. Мы решили, что я отвезу семью домой, а затем вернусь.

Когда я добрался до Канады, уже начался второй раунд, и руководство клуба решило, что будет лучше, если я останусь дома. Это, кстати, тоже одна из причин, почему я подписал здесь новый контракт, — весной со мной очень хорошо поступили, поняли ситуацию.

— Сейчас ты снова приехал с семьёй.

— Да, они вернулись. В первые недели, когда всё началось, никто не понимал, что происходит. Сейчас всё немного успокоилось в прессе, что облегчило ситуацию. Видите, что многие канадцы возвращаются. Для меня главное, что посольство работает, всё налажено. У нас тут тоже много друзей, дети ходят в школу, им всё нравится, Москва – шикарный город. Сейчас я здесь, и, надеюсь, в этом году мы сможем подальше зайти в плей-офф.

— Дочка же уже по возрасту школьница?

— Да, дочке восемь, сыну – четыре. Дочка ходит в международную школу, а сын – в детский сад. Им нравится. Когда летом возвращаемся в Канаду, дочке приходится ещё пару месяцев ходить в школу. Потом она привозит в Москву те отметки, программы здесь и тут схожие. Она много учится.