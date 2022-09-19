«Есть ли у меня бонус за «сухую» победу в контракте?» Голкипер Ежов о победном матче

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Меньшинство было ключевым. Часто не давали сопернику даже в зону зайти. Молодцы, вытерпели, победили всей командой. Знал ли, что у меня 150 побед в КХЛ? Нет, не знал. У меня гораздо больше, чем 150 побед. Статистика просто неправильно считается. Победы в буллитах тоже надо считать. Время, конечно, быстро пролетело. Спасибо за поздравления.
О чём подумал, когда «Амур» забросил шайбу на последних секундах? Я не думал об игре на ноль. Просто шайба зашла в ворота после свистка. Начал вспоминать: есть ли у меня бонус за «сухую» победу в контракте? Вот подумал, посчитал. Надеялся, что гол не засчитают. Всем важна была победа. Все бились, много сил отдали. У нас много незаслуженных поражений, но это хоккей. Важно было сегодня выиграть», — цитирует слова Ежова официальный сайт «Салавата Юлаева».
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