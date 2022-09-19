Голкипер Ежов — о сухом матче с «Амуром»: вратарь у вас просто молодчик

Вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Илья Ежов в шутку похвалил себя в раздевалке после сухого матча с «Амуром» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) и отметил вклад в игру нападающего команды Ивана Дроздова.
«Как сказали, вратарь у вас просто молодчик! Но есть один человек, который забил первую шайбу, создал второй гол, закрыл вратаря соперника и ещё ловил на себя шайбу в первом периоде. Дрозд, это тебе!» — сказал вратарь и передал приз лучшему игроку матча (татарский головной убор бурек) Ивану Дроздову.
Напомним, в это межсезонье вратарь Ежов заключил однолетнее соглашение с уфимским клубом. Предыдущие три сезона голкипер провёл в КХЛ в составе подмосковного «Витязя». Всего на счету 35-летнего Ежова 398 матчей в КХЛ за СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь». Этот матч стал 27-м сухим в карьере для вратаря.
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