«С Россией они могут заработать больше». Сушинский об участии сборной в Кубке мира

Бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский отреагировал на возможный допуск сборной России на Кубок мира.

«Я ожидал, что нашу сборную по хоккею допустят до Кубка мира 2024 года. В НХЛ большой бизнес, они зарабатывают деньги и им всё равно на политическую ситуацию.



Сборная России – хорошая команда, с помощью которой они смогут больше заработать, поэтому они и позвали нас на турнир. Надеюсь, что на этот поступок посмотрят федерации других видов спорта и примут верное решение. Я всегда говорил, что спорт должен быть вне политики», – сказал Сушинский Metaratings.ru

Напомним, ранее американский журналист и инсайдер ESPN Грега Вышински выразил мнение, что сборную России допустят до Кубка мира 2024 года, но без но без флага и названия страны.