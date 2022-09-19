«Торпедо» в серии буллитов переиграло подмосковный «Витязь»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась встреча в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ между командами «Торпедо» и «Витязь». Победу в серии буллитов одержала команда «Торпедо».

На исходе второго периода в большинстве счёт открыл нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов с передачи Денниса Яна. На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник «Витязя» Жереми Руа с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона. Матч закончился вничью в основное время. В серии буллитов подмосковная команда не реализовала ни одной попытки, в то время как за «Торпедо» отличились Алексей Кручинин и Василий Атанасов.

После восьми игр «Витязь» набрал 10 очков и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на 5 месте в таблице Запада, и имеет в своём активе 10 очков после семи матчей.

В следующем матче «Торпедо» примет на своём льду «Трактор» (21 сентября в 19:00 мск). «Витязь» свой следующий матч проведёт на домашнем льду, где примет ярославский «Локомотив» (21 сентября в 19:00 мск).