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«Торпедо» в серии буллитов переиграло подмосковный «Витязь»

«Торпедо» в серии буллитов переиграло подмосковный «Витязь»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершилась встреча в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ между командами «Торпедо» и «Витязь». Победу в серии буллитов одержала команда «Торпедо».

На исходе второго периода в большинстве счёт открыл нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов с передачи Денниса Яна. На четвёртой минуте третьего периода счёт сравнял защитник «Витязя» Жереми Руа с передач Тайлера Граоваца и Скотта Уилсона. Матч закончился вничью в основное время. В серии буллитов подмосковная команда не реализовала ни одной попытки, в то время как за «Торпедо» отличились Алексей Кручинин и Василий Атанасов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2022, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ларионов (Ян) – 38:06 (5x4)   1:1 Руа (Граовац, Уилсон) – 43:59 (5x5)   2:1 Атанасов – 65:00 (ПБ)

После восьми игр «Витязь» набрал 10 очков и занимает шестую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» находится на 5 месте в таблице Запада, и имеет в своём активе 10 очков после семи матчей.

В следующем матче «Торпедо» примет на своём льду «Трактор» (21 сентября в 19:00 мск). «Витязь» свой следующий матч проведёт на домашнем льду, где примет ярославский «Локомотив» (21 сентября в 19:00 мск).

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