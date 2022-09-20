Тренер Юрий Новиков: российский хоккей не то что ушел вперёд — он улетел в космос

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поднял проблему обеспечения инвентарём российских клубов, а также оценил уровень подготовки хоккеистов в стране.

«Чемпионат у нас идёт, но меня начинают тревожить такие моменты, как проблемы с инвентарём, которые возникли из-за санкций. Наш хоккей в своём развитии не то что ушёл вперёд. Он улетел в космос. А вот материально-техническая база запаздывает. Знаю, что-то сейчас делается. Но этот процесс должен быть поставлен на поток. Подобные задачи нужно решать на уровне правительства. Спортивный рынок огромный, и мы его уступили. Нужно этим заниматься. Чтобы обеспечить хотя бы Ночную лигу, нужно налаживать выпуск клюшек на российских предприятиях. А иначе будет дороговато.



Я прошел всё и всё видел, тренируя любительские команды. Взрослые люди ночами с удовольствием играют и тренируются, а также покупают клюшки за свой счёт. Только в Москве тысячи любителей разного возраста, которые после работы не идут домой, а тренируются. Сейчас эта проблема может стать очень серьёзной. Я гордился этими ребятами, и сейчас проблема с инвентарём меня очень сильно беспокоит», — заявил Новиков в интервью «РБ Спорт».