Игрок «Салавата Юлаева» Хмелевски: Дацюк для меня значит примерно то же, что Коби Брайант

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о том, как познакомился с Павлом Дацюком, а также сказал, что мотивирует его в настоящий момент.

«Мне тогда вроде было 15, а с 16 лет я работаю с Дэном Мильштейном. Встретил его в 2016 году летом, когда он жил в Детройте. Помню, что там был сбор Дацюка, а я очень хотел познакомиться с Павлом. Он как раз это и устроил. Как прошла встреча? Мы говорили про Коби Брайанта – так вот, Дацюк для меня значит примерно то же самое. Очень уважал его как хоккеиста и любил наблюдать за его игрой. Мы с ним толком не разговаривали, я просто хотел подойти и сказать ему «привет», сделать фотку. Мне не хотелось ему мешать. Я взял у него автограф, он мне подарил свою клюшку и расписался на ней.

Когда был маленьким, всегда брал восьмёрку, потому что Коби мне очень нравился. Может, это даже смешно, так как он в хоккей никогда не играл, но для меня это самый лучший спортсмен. Я очень большой его фанат. Кажется, всё про него знаю: моменты, статистику. Для меня он лучший. Чем он меня впечатлил? Я родился в Калифорнии, а там играли «Лейкерс». Его всегда показывали по телевизору, вот оттуда и пошло. У меня с ним даже висели постеры. Мечтал с ним познакомиться, жаль, что так и не удалось. Однажды был на игре и видел его вживую, это было невероятно. Он хороший игрок, никогда ничего не боялся. Всегда брал мяч, когда другие не хотели рисковать.



Я перечитал и пересмотрел много его интервью. Он рассказывал, что у каждого человека есть талант, но, чтобы его использовать, нужно много работать над собой. И, думаю, он работал больше остальных. Когда я что-то не хотел делать, просто вспоминал эти его слова. Ведь он играл на таком высоком уровне, потому что не ленился. Это очень меня мотивирует», — сказал Хмелевски в интервью Sports.ru.