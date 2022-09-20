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Нападающий «Филадельфии» Кутюрье пропустит старт тренировочного лагеря

Нападающий «Филадельфии» Кутюрье пропустит старт тренировочного лагеря
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Канадский центрфорвард Шон Кутюрье пропустит начало тренировочного лагеря «Филадельфии Флайерз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

29-летний игрок, перенёсший операцию 18 февраля 2022 года, неделю назад отмечал, что «чувствует себя хорошо» и планирует присоединиться к клубу в тренировочном лагере, стартующем в четверг.

«У меня было долгое восстановление. Это заняло больше времени, чем я ожидал, были взлёты и падения, но сейчас я чувствую себя хорошо и готов двигаться вперёд», — приводит слова Кутюрье сайт НХЛ.

«Филадельфия» отметила, что будет следить за состоянием здоровья Кутюрье во время тренировочного лагеря.

С Кутюрье в составе «лётчики» в прошлом сезоне сыграли 29 игр, забивали в среднем 2,66 гола за игру и пропускали 3,17. Без нападающего «Флайерз» провели 53 игры, в которых забивали в среднем 2,51 гола за игру и пропускали 3,81.

Кутюрье был выбран на драфте в первом раунде под восьмым общим номером «Филадельфией» в 2011 году.

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