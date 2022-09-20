Голкипер «Трактора» Хэммонд: КХЛ — хорошая возможность играть в хоккей на высоком уровне

Канадский голкипер «Трактора» Эндрю Хэммонд поделился мнением о приезде в Россию, а также вспомнил про своё прозвище The Hamburglar (воришка бургеров).

«Как долетел? Дорога заняла немалое время, почти 48 часов с момента вылета. Но всё прошло гладко, рейсы не задерживали, перелёты проходили комфортно. Прошлой ночью была небольшая пересадка в Дубае, а потом утренний рейс в Россию. Осталось немного проехать на автомобиле, это финишная прямая, но я уже рад быть здесь.

Долго ли думал над предложением «Трактора»? Думаю, что это хорошая возможность играть в хоккей на высоком уровне. В прошлом году я играл в НХЛ после АХЛ и понял, что хочу играть на самом высоком уровне. А вариант с «Трактором» был наилучшей возможностью для меня, чтобы играть много. К тому же команда успешно выступила в прошлом сезоне, и я надеюсь, что смогу помочь ей продолжать в том же духе и смогу стать частью нового успеха.

Готов ли участвовать в медийных продуктах, учитывая своё прозвище? Будет интересно. Забавно, что то прозвище до сих пор следует за мной с момента первого контракта и вот встречает меня и в России. Видимо, люди на обоих концах земного шара об этом знают. Кто-то всегда придумывает что-то удивительное и интересное, поэтому мне интересно, что придумают для меня здесь», — приводит слова Хэммонда официальный сайт ХК «Трактор».